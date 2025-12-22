Fincantieri consegna la seconda multipurpose combat ship alla Marina Militare indonesiana

Oggi nel cantiere navale della Fincantieri a Muggiano (La
Spezia) si è svolta la cerimonia di consegna della MPCS
(Multipurpose Combat Ship PPA) Kri Prabu Siliwangi-321
,
seconda di due unità combattenti multi-missione realizzate
dal gruppo navalmeccanico italiano per la Marina Militare
indonesiana.
La consegna della Kri Prabu Siliwangi-321 segue quella
della gemella Kri Brawijaya-320, avvenuta lo scorso luglio,
completando così la fornitura delle due navi costruite da
Fincantieri che andranno a costituire le unità combattenti
maggiori della Marina indonesiana.