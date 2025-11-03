Il Fondo Nazionale Marittimi ha organizzato un incontro con gli ITS Mare e i centri di addestramento marittimi

Il Fondo Nazionale Marittimi (FNM) ha organizzato per il
prossimo 3 dicembre dalle ore 11.00 alle 15.00, presso la sede di
Confitarma a Roma, un incontro con il network degli ITS Mare e i
centri di addestramento marittimi nel corso del quale - ha
anticipato il presidente Angelo D'Amato - «ci confronteremo
sulle modalità di erogazione della formazione, sulle
opportunità di finanziamento, sulle best practices che gli
ITS del mare e i Centri di Addestramento STCW stanno sviluppando,
sugli strumenti ed iniziative che il FNM può mettere in
campo, nell'ottica di valorizzare sempre di più i percorsi di
formazione degli allievi ufficiali e di promuovere nei giovani una
conoscenza delle opportunità professionali che il settore
dello shipping può offrire».
«Sarà - ha aggiunto il procuratore Alessandro
Ferrari - un momento di raffronto anche sul progetto di
digitalizzazione dell'anagrafica dei lavoratori marittimi che sta
sviluppando la Direzione Generale MIT guidata da Patrizia Scarchilli
e che ha, tra i vari obiettivi, anche quello di creare interazioni
con il mondo della formazione e della certificazione, per fornire
alle compagnie di navigazione ed ai lavoratori marittimi sempre più
opportunità di lavoro». Avremo infatti - ha specificato
- la possibilità di discuterne insieme alle aziende
rappresentanti di Assarmatori e Confitarma anche con le Istituzioni
di riferimento, quali la Direzione Generale per il Mare, il
Trasporto Marittimo e per le Vie d'Acqua Interne, il Comando
Generale Capitanerie di Porto e R.A.M..