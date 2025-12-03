Consalvo nominato presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale

Con decreto firmato dal ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti, Matteo Salvini, Marco Consalvo è stato nominato
presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Orientale. Ingegnere, nato a Napoli nel 1967, da novembre
2015 Consalvo è direttore generale di Aeroporto Friuli
Venezia Giulia Spa, la società che gestisce l'aeroporto di
Ronchi dei Legionari, e, tra gli incarichi precedenti, figurano
quelli di direttore generale degli aeroporti di Napoli e Rimini.
In occasione della sua nomina, Consalvo ha sottolineato che il
porto di Trieste «è un hub strategico per il nostro
Paese e per l'Europa. La mia priorità - ha spiegato - sarà
imprimere un'accelerazione ai dossier in corso, assicurando la
massima focalizzazione per gli investimenti del PNRR e delle altre
progettualità, affrontando con determinazione le sfide che ci
attendono. Condividerò un percorso di lavoro chiaro e
responsabile con la comunità portuale, i lavoratori e tutte
le istituzioni, con l'obiettivo di rafforzare il ruolo
internazionale dei porti di Trieste e Monfalcone e generare benefici
concreti per il sistema e per il territorio».