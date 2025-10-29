Nuovi record storici di traffico trimestrale delle merci e dei passeggeri nei porti albanesi

Nel terzo trimestre di quest'anno i porti albanesi hanno segnato
nuovi record storici di traffico sia delle merci che dei passeggeri
grazie a flussi mai così consistenti registrati nei mesi
dell'estate appena trascorsa. Nel solo settore delle merci il
periodo luglio-settembre del 2025 è stato archiviato con un
totale di 2,25 milioni di tonnellate di carichi, con una
progressione del +16,7% sul terzo trimestre del 2024, di cui oltre
2,13 milioni di tonnellate movimentate dal solo porto di Durazzo
(+17,4%). Il nuovo picco storico trimestrale è stato
raggiunto grazie al record mensile assoluto totalizzato lo scorso
mese di agosto con 832mila tonnellate nonché ai volumi
movimentati negli scorsi mesi di agosto e settembre i cui livelli
sono risultati rispettivamente il sesto e il nono più elevati
di sempre.
Il nuovo record storico di traffico dei passeggeri è
stato stabilito nel periodo luglio-settembre di quest'anno con un
totale di 1,01 milioni di persone (+6,4%) ed è stato
raggiunto grazie al record storico mensile di 507mila passeggeri
movimentati lo scorso agosto e ai nuovi record relativi ai mesi di
luglio e settembre che quest'anno si sono chiusi con volumi di
traffico pari rispettivamente a 288mila e 216mila passeggeri.
Nei primi nove mesi del 2025 il traffico complessivo delle merci
è stato di oltre 6,09 milioni di tonnellate, con una crescita
del +6,2% sullo stesso periodo dello scorso anno, mentre il traffico
dei passeggeri è stato di 1,47 milioni di unità
(+6,6%).