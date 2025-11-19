Decisa crescita delle performance trimestrali del gruppo crocieristico statunitense Viking

Nel terzo trimestre di quest'anno i ricavi del gruppo
crocieristico statunitense Viking Holdings sono ammontati 2,0
miliardi di dollari, con un incremento del +19,1% sullo stesso
periodo del 2024, di cui 1,86 miliardi generati dalla vendita delle
crociere (+18,8%) e 141,2 milioni dalle vendite a bordo delle navi
(+24,0%). Inoltre, la quota più consistente dei ricavi, pari
a 967,4 milioni di dollari (+9,9%), è stata generata dalla
flotta di navi da crociera fluviali del gruppo, mentre i ricavi
generati dalle navi da crociera oceaniche sono stati pari a 876,0
milioni, con un rilevante incremento del +32,0% ottenuto grazie
anche all'ingresso in flotta di due nuove navi.
Il margine operativo lordo si è attestato a 680,0 milioni
(+32,3%), l'utile operativo a 604,7 milioni (+23,7%) e l'utile netto
a 514,0 milioni di dollari (+35,4%).
Nel periodo luglio-settembre del 2025 la flotta di 75 navi
fluviali del gruppo ha ospitato 131mila passeggeri (+4,5%), mentre
la flotta di navi oceaniche ne ha ospitati 86mila (+23,6%).