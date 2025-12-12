Accordo tra AdSP e Camera di Commercio per favorire l'ingresso di un socio industriale in Aeroporto di Genova

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale
e la Camera di Commercio di Genova hanno annunciato la prossima
sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra le due parti
finalizzato a delineare un percorso condiviso volto a favorire
l'ingresso, con quota di maggioranza, nel capitale sociale
dell'Aeroporto Cristoforo Colombo di Genova di un socio industriale
qualificato.
Ente portuale ed ente camerale hanno precisato che la firma
avverrà alla presenza del vice ministro delle Infrastrutture
e dei Trasporti, Edoardo Rixi, che ha caldeggiato l'ingresso di un
partner industriale. Inoltre, hanno specificato che tale percorso
prevede, nel rispetto della normativa vigente, una rimodulazione
delle partecipazioni azionarie detenute dai soci pubblici (AdSP 60%;
Camera di Commercio di Genova 40%), con l'obiettivo di creare un
assetto societario idoneo a sostenere un piano di investimenti e di
sviluppo di medio-lungo periodo.