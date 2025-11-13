Salvini firma la nomina di altri otto presidenti di Autorità di Sistema Portuale

Ieri il vicepresidente del Consiglio e ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha firmato i decreti
che nominano i nuovi presidenti di otto Autorità di Sistema
Portuale. Si tratta delle nomine di Francesco Benevolo a presidente
dell'AdSP del Mare Adriatico Centro Settentrionale, di Giovanni
Gugliotti a presidente dell'AdSP del Mar Ionio, di Davide Gariglio a
presidente dell'AdSP del Mar Tirreno Settentrionale, di Raffaele
Latrofa a presidente dell'AdSP del Mar Tirreno Centro
Settentrionale, di Eliseo Cuccaro a presidente dell'AdSP del Mar
Tirreno Centrale, di Matteo Gasparato a presidente dell'AdSP del
Mare Adriatico Settentrionale, di Paolo Piacenza a presidente
dell'AdSP dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e di Domenico Bagalà
a presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna.
Inoltre, nella stessa giornata, anche la Camera dei deputati ha
dato parere favorevole alla nomina di Marco Consalvo a presidente
dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
Orientale. La nomina era già stata approvata precedentemente
dal Senato, confermando - ha specificato il MIT in una nota - la
piena legittimità e il sostegno istituzionale a questa
scelta.