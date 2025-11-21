Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
21:36 GMT+1
PORTI
Al via i lavori per aumentare del 40% la capacità di traffico dei container del porto di Salonicco
L'ampliamento del Molo 6 sarà realizzato in 40 mesi
Salonicco
21 novembre 2025
Mercoledì è stato firmato il contratto per la
realizzazione dei lavori di ampliamento del Molo 6 del porto di
Salonicco che saranno eseguiti da una joint venture tra le greche
Metka e Tekal e che estenderanno la banchina di ulteriori 513 metri
e la allargheranno di 306,5 metri. La commessa, del valore di 195,6
milioni di euro, include l'esecuzione di interventi di dragaggio del
canale di navigazione e dell'area di manovra delle navi per
consentire l'attracco a portacontainer della capacità sino a
24.000 teu. Le opere, che secondo le previsioni saranno realizzate
in 40 mesi, consentiranno di incrementare la capacità di
traffico dei container dello scalo portuale greco dagli attuali
650.000 teu a 1.500.000 teu all'anno.
Ricordiamo che nel 2017 l'Autorità Portuale di Salonicco
è passata sotto il controllo della South Europe Gateway
Thessaloniki (SEGT), che è partecipata dalla Deutsche Invest
Equity Partners GmbH, dalla Belterra Investments e dalla società
terminalista Terminal Link del gruppo armatoriale francese CMA CGM,
che ha acquisito il 67% del capitale dell'authority portuale
(
del 22
dicembre 2017).
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
Partita iva: 03532950106
Registrazione Stampa 33/96 Tribunale di Genova
Direttore responsabile Bruno Bellio Vietata la riproduzione, anche parziale, senza l'esplicito consenso dell'editore