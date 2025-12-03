Promozione dello sviluppo sostenibile e del processo di transizione energetica del porto di Taranto

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio ha siglato
un accordo con la società Gestore dei Servizi Energetici GSE
Spa per l'avvio di una collaborazione istituzionale volta a
promuovere lo sviluppo sostenibile e supportare il processo di
transizione energetica del porto di Taranto. Con l'intesa le due
parti si impegnano ad attivare un percorso sinergico volto
all'analisi e all'attuazione di azioni concrete per migliorare
l'efficienza energetica, favorire la produzione di energia da fonti
rinnovabili e sostenere la mobilità sostenibile in ambito
portuale. L'AdSP metterà a disposizione dati, informazioni e
supporto tecnico relativi al contesto portuale e infrastrutturale,
mentre GSE fornirà supporto tecnico-specialistico sulla
normativa e sugli strumenti di incentivazione di competenza.
Tra le principali linee di collaborazione previste figurano il
supporto per l'individuazione delle opportunità derivanti dai
meccanismi di incentivazione gestiti dal GSE e l'efficientamento
energetico del patrimonio immobiliare dell'AdSP, ma anche la
promozione di configurazioni di autoconsumo per la condivisione
dell'energia rinnovabile (CACER). L'intesa si concretizzerà
anche attraverso l'obiettivo di sviluppare iniziative congiunte di
formazione e informazione su temi di sostenibilità ed energie
rinnovabili.