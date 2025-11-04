Stena Line compra la compagnia di navigazione finlandese Wasaline

La svedese Stena Line ha comprato la compagnia di navigazione
finlandese Wasaline che opera l'unico servizio traghetto giornaliero
che collega Vaasa, in Finlandia, e Umeå, in Svezia. Wasaline è
il marchio commerciale della NLC Ferry, società di intera
proprietà della Kvarken Link che è una joint venture
50:50 tra le città di Vaasa e Umeå. L'accordo di
acquisizione, siglato oggi dalle parti, prevede che la nave Aurora
Botnia
impiegata sulla rotta Vaasa-Umeå rimanga di
proprietà della Kvarken Link.
L'accordo, che è soggetto all'approvazione dei consigli
comunali di Vaasa e Umeå che si riuniranno nei prossimi giorni
e di altre autorità competenti, si prevede sarà
portato a termine all'inizio del 2026.
Attualmente le navi della Stena Line operano 20 rotte che
collegano le diverse sponde del Mar Baltico e del Kattegat e che
collegano il Regno Unito con il continente europeo e con l'Irlanda.