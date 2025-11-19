Guido Pietro Bertolone è il nuovo presidente della Fedit,
la federazione che associa oltre mille imprese afferenti il settore
dell'autotrasporto, della corrieristica e della logistica.
Amministratore delegato di GLS Italy dallo scorso febbraio e già
Group CEO di Arcese, Bertolone porta in Fedit una visione
internazionale e una profonda conoscenza del comparto, maturata in
oltre 25 anni di esperienza nella supply chain, nella logistica di
magazzino e nei servizi di spedizione e di corriere espresso.
Bertolone subentra a Giuseppe Cela, presidente uscente e oggi
responsabile della Fedit Servizi, oltre che chief human resources
officer di BRT, che ha ricevuto il ringraziamento della federazione
per il lavoro svolto e per la continuità con cui proseguirà
il suo impegno all'interno dell'associazione.
«Assumere la presidenza di Fedit in un momento così
strategico per il nostro comparto - ha dichiarato Guido Pietro
Bertolone - è un onore e una grande responsabilità. Il
mio impegno sarà orientato a rafforzare il ruolo della
Federazione come punto di riferimento per tutte le imprese
associate, valorizzando il dialogo e la collaborazione con le
istituzioni e con gli attori della filiera. Il trasporto merci e la
corrieristica sono una componente fondamentale dell'economia
nazionale e un servizio essenziale che garantisce la continuità
delle attività produttive e dei consumi del Paese. È
di basilare importanza che ne venga riconosciuto pienamente il
valore, anche a livello sociale e politico. Credo inoltre che la
trasformazione digitale rappresenti un fattore abilitante decisivo
per rendere il comparto più efficiente, sostenibile e
competitivo».