Nuovo potenziamento in vista per il cantiere navale greco di Eleusi

Il governo greco delibererà a breve misure per consentire
l'ampliamento delle attività della società della ONEX
oltre che nell'ambito della cantieristica navale anche nei settori
portuale, energetico e della difesa. Lo ha annunciato oggi il
ministro allo Sviluppo, Takis Theodorikakos, in occasione di un
incontro con l'ambasciatrice statunitense in Grecia, Kimberly
Guilfoyle, specificando che l'espansione dell'attività sarà
realizzata con la partecipazione con l'istituto finanziario
americano United States International Development Finance
Corporation (DFC), che già supporta il cantiere navale
(
del 6
novembre
2023), una cui rappresentanza nei giorni scorsi ha
visitato lo stabilimento navalmeccanico della ONEX a Eleusi alla
presenza dello stesso ministro Theodorikakos.
«Abbiamo - ha detto l'ambasciatrice Guilfoyle in occasione
dell'incontro - molte opportunità. Oggi abbiamo discusso di
cooperazione nei settori chiave della sicurezza energetica e della
cantieristica navale. Queste sono due priorità del presidente
degli Stati Uniti, Donald Trump. La sicurezza energetica, come ho
detto, equivale alla sicurezza nazionale. E siamo lieti di avere
partner forti in Grecia che comprendono l'importanza del settore.
Non vediamo l'ora di espandere e utilizzare il porto di Eleusi come
hub logistico in questa importante regione geopolitica».