15:26 GMT+1
CROCIERE
MSC Crociere ordina a Meyer Werft la costruzione di quattro navi da crociera con opzioni per ulteriori due unità
Commesse per un valore complessivo sino a dieci miliardi di euro
Berlino
15 dicembre 2025
La compagnia MSC Crociere del gruppo Mediterranean Shipping
Company ha sottoscritto con il cantiere navale tedesco Meyer Werft
una lettera d'intenti per la costruzione di quattro navi da crociera
della nuova classe “New Frontier” con opzioni per
ulteriori due unità dello stesso tipo. Il valore
dell'investimento per la realizzazione delle sei navi è
previsto sino a 10 miliardi di euro. L'accordo è stato reso
noto oggi a Berlino alla presenza del ministro tedesco dell'Economia
e dell'Energia, Katherina Reiche, nonché del presidente
esecutivo di MSC Crociere, Pierfrancesco Vago, e dell'amministratore
delegato di Meyer Werft, Bernd Eikens.
Le navi della nuova classe avranno una stazza lorda di circa
180mila tonnellate e una capacità massima di 5.400
passeggeri. Le unità verranno costruite nel cantiere di
Papenburg, con lavori che consentiranno allo stabilimento attività
sino al 2035, e saranno prese in consegna a partire dal 2030.
«L'aggiudicazione del contratto da parte di MSC Crociere -
ha evidenziato la ministra Reiche - rappresenta una svolta decisiva
per Meyer Werft in tempi economicamente difficili e in cui
leadership, risolutezza e azioni orientate ai risultati sono
essenziali». Lo scorso anno il governo federale tedesco e il
Land della Bassa Sassonia hanno acquisito congiuntamente una
partecipazione di maggioranza congiunta in Meyer Werft e concesso
all'azienda una linea di credito per un totale di 2,6 miliardi di
euro al fine della sua ristrutturazione e di consentire al gruppo
navalmeccanico di superare il momento difficile conseguente alla
pandemia di Covid-19 e al rialzo dei prezzi delle materie prime
causato dalla guerra Russia-Ucraina
(
del 22
e 22
agosto 2024).
