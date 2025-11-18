Danaos Corporation ha chiuso il terzo trimestre con un utile netto di 130,6 milioni di dollari (+6,2%)

La greca Danaos Corporation, che al 30 settembre scorso aveva
una flotta di proprietà di 84 navi composta da 74
portacontainer e dieci rinfusiere, ha archiviato il terzo trimestre
di quest'anno con ricavi pari a 260,7 milioni di dollari, con un
incremento del +1,8% sullo stesso periodo del 2024, di cui 239,1
milioni (+1,5%) generati dai noleggi delle proprie portacontenitori
e 21,6 milioni (+5,0%) dai noleggi delle portarinfuse. L'utile
operativo è ammontato a 130,0 milioni (-1,2%) e l'utile netto
a 130,6 milioni di dollari (+6,2%), con un apporto di 118,7 milioni
dalle portacontainer (-4,4%) e di 3,4 milioni dalle rinfusiere
(+5.390,3%).
Commentando questi risultati, l'amministratore delegato della
Danaos, John Coustas, ha rilevato che, «mentre si sta entrando
negli ultimi mesi dell'anno, le condizioni operative rimangono
sostanzialmente invariate. La guerra in Ucraina - ha osservato -
continua senza una fine in vista e, mentre il conflitto in Medio
Oriente è in via di risoluzione, i transiti attraverso il Mar
Rosso non sono ancora ripresi e le compagnie di navigazione di linea
attendono segnali più duraturi di stabilità per
riprendere gli attraversamenti. La recente de-escalation delle
tensioni commerciali e tariffarie tra Stati Uniti e Cina ha permesso
agli scambi commerciali di riprendere senza ostacoli, mentre il
reindirizzamento delle esportazioni cinesi verso l'UE e altri paesi
ha mantenuto gli scambi commerciali e il traffico dei container a
livelli record durante il terzo trimestre dell'anno. Il mercato dei
noli continua ad essere forte e la flotta inutilizzata rimane ai
minimi storici. La domanda di navi di medie e grandi dimensioni
continua a perdurare e - ha reso noto Coustas - ci siamo assicurati
nuovi noleggi per navi che entreranno nel mercato entro l'inizio del
2028. Nei cantieri navali - ha evidenziato il CEO di Danaos - gli
slot per le consegne del 2028 stanno diventando scarsi e i prezzi
delle nuove costruzioni continuano a salire. Abbiamo ampliato
selettivamente il nostro programma di nuove costruzioni a prezzi
inferiori a quelli di mercato e ci siamo già assicurati un
impiego pluriennale per questi nuovi ordini».
E in questi giorni Danaos ha emesso nuovi ordini per la
costruzione di sei portacontainer da 1.800 teu che verranno prese in
consegna tra il 2027 e il 2029, commesse che hanno elevato la
consistenza del portafoglio ordini a 23 nuove portacontenitori che
aumenteranno di 153.350 teu la capacità della flotta che al
30 settembre scorso era di 472mila teu. L'orderbook include anche
una nuova rinfusiera.