Pubblicata la gara per l'affidamento del servizio di manovra ferroviaria nei porti di Savona e Vado Ligure

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale
ha indetto il bando di gara per l'affidamento in concessione del
servizio di manovra ferroviaria negli scali di Savona e Vado Ligure.
L'importo complessivo a base di gara ammonta a circa 14,3 milioni di
euro con durata della concessione fissata a 60 mesi, con possibilità
di rinnovo per ulteriori 24 mesi. Il valore globale stimato della
concessione, comprensivo dell'opzione di rinnovo, è pari a
quasi 22,0 milioni di euro.
Le imprese interessate hanno tempo fino alle ore 12 di venerdì
19 gennaio 2026 per presentare le proprie offerte esclusivamente
tramite la piattaforma digitale dedicata.