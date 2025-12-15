Sabato, giorno della Festa della Repubblica di Malta,
l'amministratore delegato del gruppo armatoriale italiano Grimaldi,
Emanuele Grimaldi, è stato nominato membro onorario
dell'Ordine Nazionale al Merito di Malta. La cerimonia di
investitura si è svolta nella Sala del Gran Consiglio presso
il Palazzo Presidenziale di La Valletta. L'Ordine Nazionale al
Merito rende omaggio a personalità che si distinguono in
diversi ambiti di attività. Le nomine sono conferite dalla
presidente della Repubblica di Malta, Myriam Spiteri Debono, su
proposta scritta del primo ministro, Robert Abela. Mentre i
cittadini maltesi possono essere nominati membri dell'Ordine,
l'onorificenza di membro onorario è riservata a cittadini
stranieri che si siano distinti per il loro servizio nella
promozione e nel rafforzamento delle relazioni internazionali, o che
abbiano meritato il rispetto e la gratitudine del popolo delle isole
maltesi.
Tra i suoi incarichi internazionali, tra cui quello dal 2022 di
presidente dell'International Chamber of Shipping (ICS), Emanuele
Grimaldi è tra i fondatori della Malta International
Shipowners' Association (MISA), di cui ricopre la carica di
vicepresidente fin dalla sua costituzione. «Malta - ha
dichiarato Grimaldi in occasione della consegna del riconoscimento -
occupa un posto speciale nella storia e nel futuro del gruppo
Grimaldi: un Paese che non è soltanto un hub marittimo
strategico nel cuore del Mediterraneo, ma anche un partner di lunga
data nel nostro percorso di crescita, innovazione e sostenibilità».
Il gruppo Grimaldi opera servizi marittimi che collegano
regolarmente Malta con i principali porti italiani, tra cui Genova,
Livorno, Catania e Salerno, per il trasporto di automobili, furgoni,
camion e altre merci rotabili. Inoltre, attraverso operazioni di
trasbordo, il gruppo estende la portata di queste rotte dirette,
garantendo collegamenti con tutte le regioni del mondo in cui opera.
La presenza del gruppo Grimaldi a Malta comprende una vasta gamma di
servizi, tra cui Malta Motorways of the Seas Ltd - società
controllata con sede a La Valletta presieduta proprio da Emanuele
Grimaldi - per la proprietà navale; Malta Shipbrokers
International Ltd per il brokeraggio navale; e Grimaldi Marine
Partners Ltd per la gestione degli equipaggi. Le operazioni maltesi
del gruppo sono supportate dai consolidati agenti portuali e
commerciali locali, Sullivan Maritime Ltd. Dodici navi del gruppo -
tutte quelle di proprietà di Malta Motorways of the Seas ed
alcune di quelle operate da Atlantic Container Line, altra società
del gruppo Grimaldi - battono bandiera maltese. Inoltre dal 2006
Malta Motorways of the Seas collabora con MCAST - Maritime
Institute, sostenendo i cadetti maltesi nel loro percorso di
formazione come ufficiali, attraverso imbarchi sia sulle proprie
navi sia su altre unità della flotta del gruppo. In aggiunta,
un recente memorandum of agreement firmato con MaritimeMT, uno dei
principali istituti di formazione marittima di Malta, mira a
rafforzare il ruolo di Malta come hub marittimo e a sostenere le
nuove generazioni di marittimi. Infine, Malta Motorways of the Seas
sta ulteriormente ampliando la propria presenza locale attraverso la
costituzione di una società ISM (International Safety
Management), l'assunzione di professionisti maltesi e il
rafforzamento dei servizi di logistica portuale e di gestione degli
equipaggi.