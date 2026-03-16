Al momento il mandato dell'Operazione Aspides non sarà esteso allo Stretto di Hormuz

Al momento il mandato per la protezione del trasporto marittimo
commerciale nell'area del Mar Rosso assegnato all'Operazione Aspides
non sarà esteso all'area dello Stretto di Hormuz. Lo ha detto
questa sera l'alta rappresentante dell'Unione Europea per gli Affari
esteri, Kaja Kallas, nel corso della conferenza stampa seguita alla
riunione a Bruxelles del Consiglio dei ministri degli Affari esteri
dell'UE.
«Oggi - ha affermato Kallas evidenziando che la situazione
della sicurezza dei trasporti attraverso lo Stretto di Hormuz è
un'altra priorità urgente - abbiamo discusso le opzioni per
proteggere meglio i trasporti nella regione. L'UE ha già in
atto operazioni navali. Abbiamo Aspides, che svolge un ruolo chiave
nel garantire la libertà di navigazione. Nei nostri colloqui
- ha spiegato - è emersa la chiara volontà di
rafforzare questa operazione, ma al momento non c'è interesse
a modificarne il mandato. Sebbene lo Stretto di Hormuz sia al centro
dell'attenzione, anche il Mar Rosso rimane di fondamentale
importanza. Il rischio di un coinvolgimento degli Houthi è
reale, quindi dobbiamo rimanere vigili».