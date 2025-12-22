A Global Ports Holding e Ocean Platform Marinas il nuovo terminal crociere del porto di Siviglia

L'Autorità Portuale di Siviglia ha aggiudicato al
consorzio costituito dal gruppo terminalista londinese Global Ports
Holding e dalla Ocean Platform Marinas Sevilla della società
spagnola di investimenti Ocean Capital Partners la gestione del
nuovo terminal per le navi da crociera e per i megayacht dello scalo
portuale iberico. Il contratto di concessione è relativo ad
un'area di 5.100 metri quadri che include l'attuale terminal
crociere al Muelle de la Delicias e avrà una durata di 25
anni. Il progetto prevede un investimento di oltre cinque milioni di
euro nell'arco di cinque anni da parte di GPH e OCP destinato
principalmente alla realizzazione del terminal, inclusa una spesa
iniziale di oltre 700mila per il miglioramento dell'attuale terminal
crociere.
Lo scorso anno il traffico crocieristico nel porto di Siviglia è
stato di oltre 21mila passeggeri.