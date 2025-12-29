Xtera Topco sarà acquisita da una joint venture partecipata da Prysmian (80%) e Fincantieri (20%)

Xtera Topco Ltd., società con sede nel Regno Unito e
negli Stati Uniti attiva nel settore delle telecomunicazioni
sottomarine, sarà acquisita da una joint venture partecipata
all'80% dall'italiana Prysmian e al 20% dalla connazionale
Fincantieri. Xtera, che è specializzata in progetti
sottomarini regionali e di lunga distanza grazie alla tecnologia
proprietaria di ripetitori, sarà ceduta da un'affiliata di
H.I.G. Capital, società globale di investimenti alternativi
con 72 miliardi di dollari di capitale in gestione.
Le parti hanno reso noto che la transazione implica un
enterprise value pari a 65 milioni di dollari e che l'acquisizione,
soggetta alle approvazioni regolamentari, si prevede sarà
portata a termine nel primo trimestre del 2026.
Le italiane Prysmian e Fincantieri hanno comunicato, inoltre, di
aver avviato una partnership che prevede lo sviluppo di servizi
innovativi di installazione e sicurezza, con l'obiettivo di offrire
un modello “one-stop shop” per soluzioni complete di
telecomunicazioni sottomarine. Fincantieri ha evidenziato che,
grazie alla partnership e alla joint venture, rafforza ulteriormente
il proprio ruolo di leader dell'integrazione di sistemi sottomarini
all'avanguardia.
«Grazie all'acquisizione di Xtera - ha sottolineato Raul
Gil, EVP Transmission di Prysmian - abbiamo eseguito un passo avanti
significativo nel settore delle telecomunicazioni sottomarine, che
sta registrando una crescita accelerata trainata dall'IA. Per
completare la nostra offerta in qualità di leader nel mercato
dei cavi sottomarini per l'energia, saremo ora ancora più
competitivi nel garantire collegamenti telecom regionali e a lunga
distanza su scale globale. La sicurezza rappresenta un elemento
distintivo per i nostri clienti e, anche grazie a questa partnership
con Fincantieri, saremo in grado di offrire al mercato soluzioni
uniche e tecnologicamente avanzate, secondo un modello one-stop
shop».
«Questa operazione - ha commentato Pierroberto Folgiero,
CEO e managing director di Fincantieri - rappresenta un passo
significativo nell'attuazione della nostra visione industriale, che
individua il settore sottomarino come uno dei pilastri strategici
del gruppo, oggi e in futuro. Coprendo ogni ambito di questo
settore, anche attraverso partnership con aziende leader come
Prysmian, rafforziamo la nostra capacità di anticipare le
sfide globali e di guidare l'innovazione lungo l'intera catena del
valore. In un mondo in cui le infrastrutture sottomarine sono sempre
più fondamentali, Fincantieri punta a essere un leader e un
punto di riferimento nello sviluppo di soluzioni integrate e
sostenibili».