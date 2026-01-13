Il porto di Gioia Tauro ha stabilito nuovamente il proprio record di traffico dei container

Dopo un marcato incremento del +11,0% registrato nel 2024 che
aveva condotto ad un nuovo record, nel 2025 il porto di Gioia Tauro
ha segnato un aumento ancor più rilevante del traffico
containerizzato che ha raggiunto nuovamente un picco storico pari a
4.490.566 teu movimentati, con una crescita del +14,0% sull'anno
precedente. Commentando il nuovo record, il presidente dell'Autorità
di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, Paolo
Piacenza, ha evidenziato che «il 2025 conferma la centralità
del Porto di Gioia Tauro nei traffici marittimi internazionali».
Sottolineando che il porto di Gioia Tauro è «l'unica
porta di ingresso per le mega portacontainer che solcano le rotte
transoceaniche per giungere in Italia», l'ente portuale ha
rimarcato che Gioia Tauro gestisce il 40% della movimentazione della
merce internazionale nel mercato nazionale grazie alla profondità
dei suoi fondali (unico in Italia a -18 metri), alla sua alta
infrastrutturazione e, non ultimo, alla centralità della sua
posizione tra il canale di Suez e lo stretto di Gibilterra. Inoltre,
l'authority ha specificato che il porto ha dimostrato nel 2025 di
riuscire brillantemente a far fronte alle diverse sfide poste sia
dal mercato sia dallo scenario politico globale, superando le
difficoltà generate dalle conseguenze della direttiva europea
ETS e dalla crisi del Mar Rosso.