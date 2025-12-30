Il primo gennaio diventerà operativa FHP Intermodal

FHP Group, l'operatore portuale-ferroviario italiano attivo nel
settore delle rinfuse e del project cargo che è integralmente
controllato da F2i SGR, gestore indipendente italiano di fondi
infrastrutturali, ha annunciato oggi l'avvenuta costituzione di FHP
Intermodal, società nata dall'integrazione tra le controllate
CFI Intermodal e Lotras, quest'ultima divenuta quest'anno di intera
proprietà di FHP Group
(
del 28
luglio
2025). FHP Intermodal gestirà quattro terminal
intermodali in Italia nel settore del trasporto ferroviario a
Incoronata (Puglia), Piedimonte San Germano (Lazio), Villa Selva
(Emilia-Romagna) e Fiorenzuola d'Arda (Emilia-Romagna).
FHP Intermodal, controllata al 100% da FHP Group, sarà
guidata dall'amministratore delegato Angelo Accomando che nel
consiglio di amministrazione della nuova società siederà
a fianco di Umberto Masucci (presidente), Armando De Girolamo
(vicepresidente), Paolo Cornetto e Marco Mantoan.
Operativa dal prossimo primo gennaio, FHP Intermodal disporrà
di oltre 500mila metri quadri di superfici operative sulle quali
corrono oltre 17 chilometri di binari con accesso diretto alla rete
ferroviaria nazionale, con più di 30.000 metri quadri di
magazzini coperti e una consistente flotta di mezzi di trasporto e
movimentazione.