A novembre il traffico navale nel canale di Suez è aumentato del +16,0%

Lo scorso novembre nel canale di Suez sono transitate
complessivamente 1.160 navi, con un incremento del +16,0% sul
novembre 2024 che - più che un segnale della ripresa del
traffico marittimo nel canale egiziano - è effetto della
comparazione con il dato di novembre 2024 quando il traffico aveva
registrato la più accentuata flessione anno su anno (-55,9%)
dell'intero periodo di riduzione dell'attività navale nel
canale causata dagli attacchi dei ribelli Houthi alle navi in
transito nel Mar Rosso e nello stretto di Bab el-Mandeb iniziati
alla fine del 2023.
In particolare, lo scorso novembre nel canale sono transitate
423 navi cisterna, con un aumento del +9,9% sul novembre 2024 quando
questa tipologia di naviglio aveva accusato un calo del -43,1% sul
novembre 2023, e 737 navi di altro tipo, con un rialzo del +19,8%
rispetto a novembre 2024 quando questo tipo di unità aveva
segnato una diminuzione del -61,4%. Il tonnellaggio SCNT del totale
delle navi transitate a novembre 2025 è ammontato a 48,0
milioni di tonnellate (+25,3%) e i diritti di transito pagati dalle
navi transitate sono stati pari a 18,0 miliardi di sterline egiziane
(377 milioni di dollari) (+21,6%).
Nei primi undici mesi del 2025 il canale di Suez è stato
attraversato globalmente da 11.620 navi, con una flessione del -4,8%
sul corrispondente periodo dello scorso anno, di cui 4.530 navi
cisterna (-1,0%) e 7.090 navi di altra tipologia (-7,1%). Il
tonnellaggio SCNT delle navi transitate è stato pari a 471,3
milioni di tonnellate (-3,0%) e il valore dei diritti di transito
pagati dalle navi si è attestato a 183,7 miliardi di sterline
egiziane (+12,4%).