Nel 2025 Ningbo-Zhoushan si è confermato primo porto mondiale per traffico complessivo delle merci

Il porto cinese di Ningbo-Zhoushan, che nella sua storia recente
non ha mai registrato un calo del traffico e che nel 2017 è
stato il primo scalo portuale mondiale a superare la quota di un
miliardo di tonnellate di merci movimentate in un anno
(
del 28
dicembre
2017), nel 2025 si è nuovamente confermato primo
porto mondiale per volume complessivo di traffico delle merci per il
diciassettesimo anno consecutivo avendone movimentato un totale
stimato pari ad oltre 1,4 miliardi di tonnellate rispetto a 1,38
miliardi nel 2024.
Inoltre, Ningbo Zhoushan Port Co. ha reso noto che nel 2025 il
traffico dei container movimentato dallo scalo ha superato per la
prima volta i 40 milioni di teu salendo a circa 43 milioni di teu
rispetto a 39,3 milioni nell'anno precedente, mantenendo saldamente
il terzo posto a livello mondiale. A fine 2025 il porto di
Ningbo-Zhoushan era scalo di 309 linee marittime containerizzate che
collegano oltre 700 porti in più di 200 paesi e regioni in
tutto il mondo.