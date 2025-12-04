Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
03:29 GMT+1
CANTIERI NAVALI
Fincantieri si accorda con la bahreinita ASRY per collaborare nel settore della cantieristica navale
Valuteranno le opportunità di costruzione di navi militari e unità offshore
Trieste
4 dicembre 2025
Fincantieri ha siglato un accordo con la società
navalmeccanica bahreinita Arab Shipbuilding & Repair Yard
(ASRY), con lo scopo di esplorare nuove opportunità di
collaborazione nel settore della cantieristica navale. In base
all'intesa le due società valuteranno congiuntamente
opportunità per la progettazione e costruzione di unità
navali militari di superficie fino a 80 metri di lunghezza,
destinate all'impiego da parte della Marina e della Guardia Costiera
del Bahrein. La partnership esplorerà anche la progettazione
e costruzione di unità offshore di dimensioni analoghe, oltre
all'esecuzione di contratti export nell'area del Golfo. L'intesa
include inoltre servizi di manutenzione, riparazione e revisione
(MRO) per unità militari, commerciali e offshore, nonché
lo scambio di know-how nella progettazione navale e
nell'ottimizzazione dei processi produttivi.
L'azienda italiana ha evidenziato che questo accordo rappresenta
per Fincantieri un'importante occasione di ingresso nel mercato
navale del Bahrein e costituisce un ulteriore passo nel
consolidamento della strategia e della presenza del gruppo in Medio
Oriente, anche attraverso una possibile collaborazione con Maestral,
la joint venture tra Fincantieri ed EDGE
(
del 20
maggio 2024).
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
Partita iva: 03532950106
Registrazione Stampa 33/96 Tribunale di Genova
Direttore responsabile Bruno Bellio Vietata la riproduzione, anche parziale, senza l'esplicito consenso dell'editore