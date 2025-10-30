Assiterminal, bene il tavolo tecnico sul turismo crocieristico

L'Associazione Italiana Terminalisti Portuali (Assiterminal) ha
espresso apprezzamento per l'incontro promosso ieri dal ministro del
Turismo, Daniela Santanchè, che per la prima volta ha riunito
attorno allo stesso tavolo l'intero cluster crocieristico nazionale.
Riferendosi all'annuncio di Santanchè dell'istituzione di un
tavolo tecnico per la valorizzazione e la promozione integrata dei
territori toccati dagli itinerari crocieristici, Assiterminal ha
sottolineato che rappresenta un'occasione concreta per sviluppare
una visione condivisa di turismo marittimo sostenibile, capace di
generare benefici strutturali per le comunità locali e di
migliorare la qualità dell'esperienza turistica.
«Il settore crocieristico, come ben evidenziato dal
ministro Santanchè - ha affermato il presidente di
Assiterminal, Tomaso Cognolato - è un asset fondamentale per
l'economia del mare e per l'intero sistema turistico nazionale. I
terminal sono il primo punto di contatto tra i visitatori e le
destinazioni italiane: investire sulla loro qualità,
sull'integrazione con le città e sulla capacità di
accoglienza significa valorizzare l'immagine del Paese. Per questo,
il lavoro del tavolo potrà rappresentare un passo decisivo
verso una governance più coordinata e una promozione più
efficace dell'Italia crocieristica».