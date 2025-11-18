Katoen Natie acquisirà l'80% della francese Bils-Deroo Solutions

La lussemburghese Katoen Natie acquisirà il controllo
della francese Bils-Deroo Solutions, azienda logistica che ha quasi
1.500 dipendenti, un fatturato annuo di circa 150 milioni di euro ed
opera principalmente nella regione dell'Alta Francia con aree
logistiche e magazzini per un totale di circa 780mila metri quadri.
Inoltre, l'azienda di Waziers ha una flotta di più di 220
camion e 500 semirimorchi.
Katoen Natie ha stretto un accordo con la famiglia Bils per
comprare l'80% del capitale della società, il cui restante
20% rimarrà alla famiglia che guida l'azienda da 114 anni.