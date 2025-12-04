Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
03:28 GMT+1
TRASPORTO AEREO
Lufthansa Cargo e Swiss WorldCargo hanno siglato un accordo di cooperazione strategica
Previste sinergie in ambito sia commerciale che operativo
Francoforte/Zurigo
4 dicembre 2025
Le compagnie aeree Lufthansa Cargo e Swiss WorldCargo hanno
stretto un accordo di cooperazione strategica che prevede lo
sviluppo di sinergie in ambito sia commerciale che operativo, una
presentazione unitaria nei confronti dei clienti e un approccio
comune al mercato tramite l'armonizzazione della gamma di servizi,
delle spedizioni e delle procedure operative, utilizzando anche
un'unica piattaforma di information technology.
«Lufthansa Cargo e Swiss WorldCargo - ha spiegato
l'amministratore delegato della compagnia tedesca, Ashwin Bhat -
sono marchi rinomati nel settore del trasporto aereo delle merci,
noti per la massima qualità e l'affidabilità delle
soluzioni di trasporto. Grazie a una collaborazione più
stretta, i clienti avranno accesso ad una delle reti più
ampie del settore, oltre a un ampio portafoglio prodotti di
altissima qualità, frutto di una pluriennale esperienza».
