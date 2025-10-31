Kalmar archivia il terzo trimestre con un rialzo dei risultati finanziari e un calo degli ordini

Nel terzo trimestre di quest'anno il fatturato del produttore
finlandese di mezzi di movimentazione e sollevamento Kalmar è
aumentato del +3% essendo stato pari a 435,6 milioni di euro
rispetto a 424,7 milioni nello stesso periodo del 2024. La crescita
è stata generata dal rialzo del fatturato generato dalla
fornitura di servizi che è ammontato a 150 milioni (+8%),
mentre il volume d'affari derivante dalla vendita dei mezzi
prodotti, pari a 286 milioni, è rimasto invariato. L'utile
operativo è stato di 60,7 milioni di euro (+13%), con un
apporto di 36,7 milioni dal segmento delle vendite dei proodotti
(-6%) e di 28,6 milioni da quello dei servizi (+13%). L'utile netto
si è attestato a 44,7 milioni di euro (+24%).
Nel periodo luglio-settembre del 2025 l'azienda ha ottenuto
nuovi ordini per un valore complessivo di 375 milioni di euro, in
calo del -10%), di cui 228 milioni per la vendita di attrezzature
(-20%) e 147 milioni per la vendita di servizi (+12%). Al 30
settembre scorso il valore del portafoglio ordini era di 961 milioni
(+6%), di cui 829 milioni relativi ad attrezzature (+4%) e 131
milioni a servizi (+27%).