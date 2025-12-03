Porto di Genova, sanzionato il mega yacht da crociera di lusso Vidantaworld's Elegant

Il mega yacht da crociera di lusso Vidantaworld's Elegant
del gruppo messicano Vidanta è stato sanzionato e sottoposto
a fermo amministrativo dal Nucleo Ispettivo Port State Control della
Guardia Costiera di Genova per gravi violazioni della normativa
europea in materia di riciclaggio delle navi. La Guardia Costiera ha
reso noto che l'unità, battente bandiera Bahamas, costruita
nel 1988 e gestita da una compagnia tedesca, è risultata
priva della certificazione relativa all'Inventario dei Materiali
Pericolosi (IHM), richiesta dal regolamento europeo n. 1257/2013 sul
riciclaggio delle navi.
La violazione ha comportato l'elevazione di una sanzione
amministrativa di 10.000 euro a carico del comandante e della
compagnia di navigazione, oltre all'obbligo di procedere alla
corretta certificazione dell'unità. Il mancato adeguamento si
è reso necessario per poter permettere alla nave di lasciare
il porto di Genova e operare nei porti europei. L'ammiraglio
ispettore Antonio Ranieri, comandante del porto di Genova e
direttore marittimo della Liguria, ha ricordato che «il
regolamento unionale mira a prevenire, ridurre e minimizzare gli
effetti negativi del riciclaggio delle navi sulla salute umana e
sull'ambiente, nonché a garantire una gestione sicura e
ambientalmente compatibile dei rifiuti pericolosi generati da tali
operazioni».