Global Ports Holding costruirà e gestirà un terminal crociere nel porto di Ferrol

L'Autorità Portuale di Ferrol-San Cibrao ha aggiudicato
la costruzione e gestione del nuovo terminal crociere nel porto
interno di Ferrol alla Global Ports Holding (GPH), che è il
principale operatore indipendente mondiale di questo segmento del
mercato terminalistico gestendo 32 approdi crocieristici in 19
nazioni dove movimenta una traffico di oltre 22 milioni di
passeggeri all'anno. La concessione, che dovrà essere
sottoscritta una volta portata a termine la procedura di gara, avrà
una durata di 30 anni.
Il progetto prevede una prima fase in cui verrà costruito
un edificio di 480 metri quadri che sarà ampliato a
complessivi 980 metri quadri in una seconda fase la cui ultimazione
è attesa nel 2031. Secondo le previsioni, il nuovo terminal
movimenterà 20.000 passeggeri nel 2026, traffico che salirà
a 80.000 passeggeri a partire dal 2034.