Il primo gennaio partirà il primo “Decennio dei Trasporti Sostenibili” deliberato dall'Onu

Il primo gennaio partirà il primo “Decennio dei
Trasporti Sostenibili” deliberato nel 2023 dall'assemblea
generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 78/148 dal titolo
“Rafforzare i collegamenti tra tutte le modalità di
trasporto per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile”.
Si tratta di un programma non vincolante che ha lo scopo di
accrescere ulteriormente la consapevolezza del ruolo cruciale dei
trasporti nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile
e di raccogliere e mobilitare nuove soluzioni, risorse e partnership
per promuovere il trasporto sostenibile a livello globale attraverso
un Piano di Attuazione definito per attuare un'azione coordinata e
multilivello a supporto degli Stati membri, delle entità del
sistema Onu, delle autorità subnazionali e di tutte le parti
interessate con l'obiettivo di tradurre le priorità condivise
in politiche concrete a livello regionale, nazionale e locale,
partenariati e investimenti.
In occasione della presentazione a New York del decennio del
trasporto sostenibile 2026-2035, Joe Kramek, presidente e
amministratore delegato del World Shipping Council (WSC),
l'associazione che rappresenta le principali compagnie di
navigazione containerizzate mondiali, ha evidenziato il ruolo
essenziale del trasporto marittimo nella riduzione delle emissioni
lungo le supply chain globali ed ha sottolineato che «il
trasporto marittimo di linea sta investendo 150 miliardi di dollari
per costruire 1.035 navi dual-fuel entro il 2030, progettate per
funzionare con carburanti a basse o zero emissioni di gas serra. Si
tratta - ha precisato - di ordini già emessi. Ci auguriamo
che il Decennio del Trasporto Sostenibile possa unire i settori
pubblico e privato per rendere disponibili carburanti navali verdi e
infrastrutture a prezzi accessibili, cogliendo le opportunità
economiche della decarbonizzazione del trasporto marittimo e
accelerando la riduzione delle emissioni lungo le catene di
approvvigionamento globali». Inoltre, Kramek ha rimarcato
l'importanza di un'efficace regolamentazione globale sulle emissioni
di gas serra presso l'International Maritime Organization.