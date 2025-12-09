Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
17:39 GMT+1
CANTIERI NAVALI
CSSC e COSCO siglano un accordo di cooperazione per la costruzione di 87 navi
Progetto del valore di circa 7,1 miliardi di dollari nel quadro del 15° piano quinquennale cinese
Pechino
9 dicembre 2025
I direttivi dei gruppi statali cinesi China State Shipbuilding
Corporation (CSSC) e COSCO Shipping Corporation Ltd. hanno
sottoscritto ieri un accordo di cooperazione per un progetto di
costruzione navale che prevede complessivamente la realizzazione di
87 navi di varia tipologia, per un valore contrattuale di circa 50
miliardi di renminbi (7,1 miliardi di dollari). Tale importo
costituisce un nuovo record nella storia dell'industria cinese della
cantieristica navale.
L'accordo si inquadra nel 15° piano quinquennale 2026-2030,
che prevede di fare della Cina una potenza marittima mondiale, e
prende atto della fase di accentuati cambiamenti in atto sia nel
settore del trasporto marittimo che in quello della cantieristica
navale, con la profonda integrazione di tecnologie verdi e a basse
emissioni di carbonio e dell'intelligenza artificiale.
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
Partita iva: 03532950106
Registrazione Stampa 33/96 Tribunale di Genova
Direttore responsabile Bruno Bellio Vietata la riproduzione, anche parziale, senza l'esplicito consenso dell'editore