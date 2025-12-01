Crollo trimestrale del traffico delle merci varie nei porti di Genova e Savona-Vado

|
Nel terzo trimestre di quest'anno il traffico delle merci nei
porti di Genova e Savona-Vado Ligure, pari ad oltre 15 milioni di
tonnellate, ha registrato una flessione del -4,7% che è stata
contenuta dall'incremento delle rinfuse liquide che ha parzialmente
compensato la rilevante diminuzione delle merci varie e delle
rinfuse solide. Inoltre, il calo è stato generato dalla
riduzione del -5,2% dei volumi movimentati nel porto di Savona-Vado
che sono ammontati a 3,4 milioni di tonnellate, riduzione che è
stata contenuta dal riconteggio dei volumi di rotabili e merci
convenzionali movimentati lo scorso anno nello scalo portuale di
Savona che sono risultati inferiori di diverse decine di tonnellate
rispetto a quanto rilevato in precedenza. Il traffico nel porto del
capoluogo ligure, pari a 11,6 milioni di tonnellate, ha segnato
invece un lieve aumento del +0,5%.
Nel periodo luglio-settembre del 2025 il solo traffico delle
merci varie nel porto di Genova si è attestato a 7,9 milioni
di tonnellate (-6,0%), di cui 5,4 milioni di tonnellate di merci
containerizzate (-7,9%) realizzate con una movimentazione di
contenitori pari a 570mila teu (-8,7%), 2,5 milioni di tonnellate di
rotabili (-2,3%) e 130mila tonnellate di merci convenzionali
(+6,3%). Assai più marcata la diminuzione delle rinfuse
secche che hanno totalizzato 239mila tonnellate (-25,6%), di cui
163mila tonnellate di prodotti metallurgici (+8,9%), 42mila
tonnellate di minerali e materiali da costruzione (-32,5%), 20mila
tonnellate di prodotti chimici (+93,4%) e 13mila tonnellate di altre
rinfuse solide (+25,8%). Le rinfuse liquide sono state pari a 3,5
milioni di tonnellate (+23,0%), incluse 2,4 milioni di tonnellate di
petrolio grezzo (+32,1%), 887mila tonnellate di prodotti petroliferi
raffinati (+5,3%), 109mila tonnellate di prodotti chimici (+1,6%) e
116mila tonnellate di altre rinfuse liquide (+34,6%).
Nel porto di Savona-Vado il totale trimestrale delle merci varie
è stato di quasi 1,4 milioni di tonnellate (-20,9%), di cui
un milioni di tonnellate di merci in container (-20,5%) realizzate
con una movimentazione di contenitori pari a 179mila teu (+50,9%),
176mila tonnellate di rotabili (-15,9%) e 195mila tonnellate di
altre merci varie (-27,1%). Anche a Savona-Vado il traffico delle
rinfuse solide ha accusato un forte calo essendo stato pari a
377mila tonnellate (-23,0%), di cui 146mila tonnellate di carbone
(-40,2%), 138mila tonnellate di minerali e materiali da costruzione
(+43,3%), 33mila tonnellate di cereali (-48,9%), 31mila tonnellate
di mangimi, foraggi e semi oleosi (-37,1%), 17mila tonnellate di
prodotti chimici (-11,1%) e 12mila tonnellate di prodotti
metallurgici (-29,1%). Le rinfuse liquide sono cresciute del +21,1%
a 1,7 milioni di tonnellate, incluse quasi 1,6 milioni di tonnellate
di petrolio grezzo (+21,1%), 79mila tonnellate di prodotti
petroliferi raffinati (+2,3%) e 33mila tonnellate di altri carichi
liquidi (+113,9%).
Nel terzo trimestre di quest'anno il traffico dei passeggeri nel
porto di Genova ha segnato una flessione del -6,4% nel segmento dei
traghetti con 1,3 milioni di persone movimentate e un aumento del
+2,8% in quello delle crociere con 530mila passeggeri. A Savona-Vado
sono risultati in diminuzione sia i passeggeri dei traghetti che
quelli delle crociere, pari rispettivamente a 253mila unità
(-11,6%) e 183mila unità (-2,3%).