Nel terzo trimestre il traffico con l'estero nei porti marittimi cinesi ha raggiunto un record storico

Lo scorso mese i porti cinesi hanno movimentato 1,54 miliardi di
tonnellate di merci, con un incremento del +5,7% sul settembre 2024,
di cui 968,9 milioni di tonnellate movimentate dai soli porti
marittimi, volume che rappresenta una crescita del +6,2% sul
settembre 2024 ed è l'ottavo più elevato di sempre, e
571,4 milioni di tonnellate movimentate dai porti interni (+5,0%).
Anche il solo traffico da e per l'estero, pari a 479,8 milioni di
tonnellate (+7,9%), ha segnato il nuovo record relativo al mese di
settembre che è tale anche per le sole merci in import-export
movimentate dai soli scali portuali marittimi attestatesi a 428,6
milioni di tonnellate (+7,6%). Anche il solo traffico dei container
movimentato dai porti marittimi, pari a 26,2 milioni di teu (+6,1%),
ha registrato il nuovo record relativo a settembre.
Nel terzo trimestre del 2025 il traffico complessivo delle merci
è ammontato a 4,66 miliardi di tonnellate, totale che
rappresenta un aumento del +5,8% sullo stesso periodo dello scorso
anno ed è il secondo più elevato di sempre essendo
inferiore solo a quello realizzato nel trimestre aprile-giugno di
quest'anno. Anche il solo traffico movimentato dai porti marittimi,
pari a 2,95 miliardi di tonnellate (+5,4%), ha segnato il nuovo
record relativo al terzo trimestre. Il traffico negli inland port
cinesi è stato pari a 1,71 miliardi di tonnellate (+6,4%). Il
volume di traffico trimestrale con l'estero movimentato dai porti
marittimi ha raggiunto il nuovo record storico di 1,30 miliardi di
tonnellate (+6,1%). Anche il solo traffico dei container movimentato
globalmente dagli scali portuali marittimi, pari a 80,4 milioni di
teu (+5,3%), ha stabilito il nuovo record storico.