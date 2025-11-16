Nel trimestre luglio-settembre i ricavi della CMA CGM sono diminuiti del -11,3%

Nel periodo luglio-settembre di quest'anno, mentre i ricavi
hanno registrato una flessione del -11,3% sullo stesso periodo del
2024, i volumi di container trasportati dalla flotta della francese
CMA CGM hanno segnato un nuovo record storico essendo stati pari a
6,17 milioni di teu, con una progressione del +2,3% sul
corrispondente periodo dello scorso anno quando era stato ottenuto
il precedente picco storico trimestrale. Nel terzo trimestre del
2025 i ricavi sono ammontati a 14,04 miliardi di dollari, di cui
8,96 miliardi generati dal segmento del trasporto marittimo
containerizzato (-17,4%), 4,58 miliardi dal settore della logistica
(-4,9%) e 1,22 miliardi di dollari dalle altre attività
(+55,0%). Il margine operativo lordo di gruppo è stato di
2,96 miliardi (-40,5%), con un apporto di 2,23 miliardi dallo
shipping containerizzato (-48,8%), di 428 milioni dalla logistica
(-6,8%) e di 299 milioni dalle altre attività (+97,9%). CMA
CGM ha chiuso il terzo trimestre di quest'anno con un utile netto in
calo del -72,6% e pari a 749 milioni di dollari.
Nei primi nove mesi del 2025 i ricavi del gruppo armatoriale
francese si sono attestati complessivamente a 40,47 miliardi di
dollari, con una diminuzione del -0,8% sullo stesso periodo dello
scorso anno e con contributi pari a 25,89 miliardi dal trasporto
marittimo dei container (-4,1%), di 13,47 miliardi dalle attività
logistiche (-0,1%) e di 3,09 miliardi dalle altre attività
(+49,9%). Il valore del margine operativo lordo è stato di
8,32 miliardi (-15,4%), con apporti pari rispettivamente a 6,34
miliardi (-23,4%), 1,29 miliardi (+1,3%) e 659 milioni (+144,7%) dai
tre principali segmenti di business. L'utile netto è stato di
2,39 miliardi di dollari (-42,7%).