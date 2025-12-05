Lineas e FS Logistix hanno inaugurato la joint venture terminalista Modalink

Oggi ad Anversa la belga Lineas e FS Logistix del gruppo
Ferrovie dello Stato Italiane hanno inaugurato ufficialmente la
joint venture Modalink che gestisce il terminal intermodale Terminal
Antwerp Mainhub e che, da poco operativa da settembre a novembre
scorsi, ha consentito all'azienda italiana di raddoppiare il numero
di container trasportati
(
del 2
settembre
2025). Dal terminal ferroviario, la joint venture
gestirà le operazioni terminalistiche e svilupperà
servizi intermodali tra il porto di Anversa e il resto d'Europa.
Modalink si concentrerà sull'ottimizzazione delle operazioni,
sull'espansione della capacità intermodale e sul
rafforzamento di uno dei corridoi di trasporto più importanti
d'Europa: dal Belgio all'Italia e oltre, verso il Sud Europa.
Attraverso Modalink, Lineas e FS Logistix puntano a migliorare la
connettività tra Anversa e Milano, grazie a cinque viaggi
andata/ritorno settimanali, consentendo il collegamento senza
soluzione di continuità anche con ulteriori terminal italiani
come Pomezia, Marcianise e Catania.
«I terminal - ha affermato Sabrina De Filippis, CEO di FS
Logistix, in occasione dell'inaugurazione - sono essenziali per
coprire l'intera catena del valore logistico con un approccio
intermodale. Con la nostra partecipazione del 30% in Modalink, e
l'ambizione di lungo termine che essa rappresenta, rafforziamo le
connessioni, miglioriamo la resilienza della rete e sviluppiamo
nuove opportunità di business nel mercato intermodale
europeo. I servizi di Modalink sono in crescita costante: a novembre
abbiamo raddoppiato il numero di UTI trasportate rispetto ai primi
servizi di settembre. Questa iniziativa è pienamente coerente
con la nostra strategia di espansione e potenziamento delle
connessioni europee e della rete dei terminal».