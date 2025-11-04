CMA CGM iscriverà dieci nuove portacontainer da 24.212 teu nel Registro Internazionale Francese

Rodolphe Saadé, presidente e amministratore delegato
dalla CMA CGM, ha annunciato oggi che il gruppo armatoriale di
Marsiglia apporrà la bandiera francese su dieci nuove
portacontainer da 24.212 teu che la compagnia prenderà in
consegna a partire dal 2026, iscrivendole nel Registro
Internazionale Francese. «CMA CGM - ha spiegato - ha deciso di
registrare dieci nuove navi da 24.000 teu, tra le più grandi
al mondo, sotto bandiera francese a partire dal prossimo anno.
Alimentate a gas naturale liquefatto, riflettono la nostra fiducia
nel settore marittimo francese e nei suoi lavoratori, con
l'assunzione di 135 marittimi francesi e una partnership rafforzata
con l'Accademia Marittima Francese. Queste navi serviranno due
importanti porti francesi, Le Havre e Dunkerque, sulla rotta
Asia-Nord Europa, rafforzando la nostra presenza in Francia in un
momento in cui il mare gioca un ruolo sempre più strategico
nelle dinamiche economiche e geopolitiche globali».
Intanto, in occasione della “India Maritime Week 2025”
tenutasi alla fine dello scorso mese a Mumbai, l'amministratore
delegato del gruppo Mediterranean Shipping Company, Soren Toft, ha
reso noto che la compagnia immetterà 12 navi della capacità
di 3.000-5.000 teu sotto bandiera indiana.