Hanwha innalza la sua partecipazione in Austal dal 9,9% al 19,9%

Il gruppo navalmeccanico sudcoreano Hanwha Corporation,
attraverso la controllata HAA Pty Ltd, ha incrementato dal 9,9% al
19,9% la propria partecipazione azionaria nel costruttore navale
australiano Austal Limited diventando l'azionista di riferimento
dell'azienda avendo superato il 19,28% del capitale azionario
posseduto al 30 giugno scorso dalla società privata di
investimenti Tattarang Ventures. Lo scorso anno Hanwha aveva
presentato un'offerta per l'acquisizione dell'intero capitale
azionario della Austal, offerta che non aveva avuto esito positivo
anche perché non sostenuta dal management dell'azienda
australiana, e lo scorso aprile, con un'operazione over-the-counter,
il gruppo sudcoreano aveva proceduto ad acquisire azioni della
Austal sino al 9,9% del totale
(
del 2
aprile
e 27
settembre
2024 e 18
marzo
2025).
Oggi Austal ha reso noto che il ministro del Tesoro australiano
Jim Chalmers ha approvato l'incremento della consistenza della
partecipazione della Hanwha, operazione che è soggetta a
rigorose condizioni riguardanti l'accesso e l'archiviazione di
informazioni sensibili da parte di Hanwha e i membri che Hanwha
potrebbe nominare nel consiglio di amministrazione di Austal,
qualora Austal accettasse tale nomina. Annunciando l'incremento di
tale quota, Austal ha specificato che qualsiasi futura operazione di
Hanwha che comporti il superamento della soglia del 19,9% del
capitale azionario richiederebbe l'autorizzazione in Australia sia
del Foreign Investment Review Board che del dipartimento del Tesoro
nonché quella della statunitense US Defense
Counterintelligence and Security Agency (USDCSA). Austal, infatti,
gestisce anche cantieri navali a Mobile, in Alabama, e a San Diego,
in California, ed è uno dei principali fornitori dell'US
Navy.