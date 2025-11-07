Inaugurato un nuovo magazzino di SDC Servizio Doganale Containers a Porto Marghera

SDC Servizio Doganale Containers ha inaugurato un nuovo
magazzino di 2000 metri quadri di superficie coperta destinato alle
attività di stoccaggio e movimentazione di merci a
temperatura ambiente all'interno dell'area ex MonteSyndial a Porto
Marghera. L'immobile, preso in affitto dall'Autorità
Portuale, avrà la qualifica di magazzino doganale dispone di
spazi per i mezzi pesanti e si trova vicino alla futura area di
ormeggio.
Spiegando perché l'azienda, che ha sede a Marghera e
uffici a Padova, Trieste, Koper, Rijeka, Mantova Ravenna ed Ancona,
ha deciso di dotarsi di questo nuovo asset, il presidente di SDC,
Stefano Coccon, ha ricordato che «l'Autorità Portuale
ha un progetto di riconversione dell'area MonteSyndial molto
ambizioso e significativo, un progetto che è già
partito con i lavori per la realizzazione del primo stralcio, cioè
l'infrastrutturazione della banchina e di una fascia di piazzale di
circa 50 metri alle sue spalle. È un progetto concreto - ha
specificato Coccon - nel quale crediamo molto, importante per il
futuro del porto di Venezia. Nell'ambito più complessivo del
piano di recupero dell'area, l'Autorità Portuale ha messo a
disposizione delle imprese anche alcuni immobili che avevano bisogno
solo di limitati interventi di manutenzione non troppo gravosi. Noi
- ha proseguito Coccon - abbiamo deciso di cogliere al volo questa
opportunità. Essere titolari di un magazzino in questo luogo
ha, in primis, lo scopo di dare sostanza alla nostra fiducia nel
progetto di riqualificazione. Poi siamo certi che avere un magazzino
che sarà oggettivamente fronte banchina sia un ottimo
investimento per SDC, per essere pronti a cogliere nuove opportunità
di lavoro per le quali abbiamo già concreti segnali».