Accordo per porre fine alla dipendenza dell'UE dall'energia russa

Oggi il Parlamento e il Consiglio dell'Unione Europea hanno
raggiunto un accordo politico provvisorio che prevede di
interrompere in modo permanente le importazioni di gas russo e di
eliminare gradualmente quelle di petrolio russo, con lo scopo
dichiarato di porre fine alla dipendenza dell'UE da un fornitore
inaffidabile che ha ripetutamente destabilizzato i mercati europei
dell'energia, messo a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento
con ricatti energetici e danneggiato l'economia europea.
L'accordo odierno assicura la fine graduale ma permanente delle
importazioni di gas russo, con l'eliminazione graduale delle
importazioni di gas naturale liquefatto entro il 31 dicembre 2026 e
via gasdotto entro il 30 settembre 2027. In via eccezionale, gli
Stati membri potranno prorogare tale termine fino al 31 ottobre 2027
qualora i loro livelli di stoccaggio siano inferiori ai livelli di
stoccaggio necessari.
L'accordo prevede che gli Stati membri debbano presentare entro
il prossimo primo marzo piani nazionali che definiscano le misure
per diversificare le loro forniture di gas e petrolio. Inoltre,
saranno tenuti a notificare alla Commissione Europea, entro un mese
dall'entrata in vigore del regolamento, se dispongono di contratti
di fornitura di gas russi o norme nazionali che li vietano. La
Commissione procederà ad una valutazione dei piani e, se
necessario, formulerà raccomandazioni entro tre mesi dal
ricevimento dei piani.
Per evitare l'elusione del divieto di gas, il nuovo regolamento
istituisce meccanismi di monitoraggio e l'obbligo per le autorità
di cooperare e scambiare informazioni sulle importazioni di gas
naturale. La Commissione Europea ha specificato che le misure
stabilite nel regolamento saranno attuate in modo puntuale e ben
coordinato con gli Stati membri al fine di ridurre al minimo i
possibili impatti sui prezzi, stabilizzare i mercati attraverso
forniture alternative sicure e prevedibili e garantire la certezza
del diritto.
«Oggi - ha sottolineato la presidente della Commissione
Europea, Ursula von der Leyen - entriamo nell'era della piena
indipendenza energetica dell'Europa dalla Russia. REPowerEU - ha
evidenziato riferendosi al piano europeo per eliminare gradualmente
le importazioni di combustibili fossili dalla Russia - ha dato i
suoi frutti. Ci ha protetto dalla peggiore crisi energetica degli
ultimi decenni e ci ha aiutato ad attuare la transizione dai
combustibili fossili russi ad una velocità record. Oggi,
stiamo fermando queste importazioni in modo permanente. Impoverendo
il bottino di guerra di Putin, siamo solidali con l'Ucraina e
puntiamo a nuovi partenariati energetici e opportunità per il
settore».