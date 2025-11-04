Nel trimestre luglio-settembre i ricavi della ONE sono diminuiti del -24%

Nel secondo trimestre dell'esercizio fiscale 2025, periodo che è
terminato lo scorso 30 settembre, i risultati finanziari della
compagnia di navigazione containerizzata singaporiana Ocean Network
Express (ONE) hanno registrato un marcato peggioramento a seguito
della decisa riduzione del valore dei noli marittimi, i cui indici -
ha reso noto oggi la società - hanno segnato una flessione
del -32% relativamente alle rotte Asia-Nord America e un calo del
-44% relativamente alle rotte Asia-Europa.
Nel periodo luglio-settembre di quest'anno la compagnia ha
totalizzato ricavi pari a 4,46 miliardi di dollari, in diminuzione
del -24% sullo stesso periodo del 2024. Il margine operativo lordo è
risultato pari a 881 milioni (-63%), l'utile operativo a 282 milioni
(-85%) e l'utile netto a 285 milioni di dollari (-86%).
Nel trimestre la flotta della ONE ha trasportato carichi
containerizzati per un totale pari ad oltre 3,3 milioni di teu
(+1%).
La compagnia ha comunicato che le attuali previsioni di chiusura
dell'intero esercizio fiscale annuale 2025 mostrano ricavi pari a
16,5 miliardi di dollari rispetto alla precedente previsione di 17,1
miliardi e ai 19,2 miliardi di dollari di ricavi registrati
nell'esercizio annuale 2024. Inoltre sono attesi valori dell'EBITDA,
dell'EBIT e dell'utile netto pari rispettivamente a 2,6 miliardi,
250 milioni e 310 milioni contro le precedenti previsioni di 2,6
miliardi, 400 milioni e 700 milioni di dollari e contro i 6,0
miliardi, 3,8 miliardi e 4,2 miliardi di dollari conseguiti nel
2024.