Ad ottobre il traffico delle merci nel porto di Ravenna è cresciuto del +13,4%

Lo scorso ottobre il traffico delle merci nel porto di Ravenna è
stato di 2,68 milioni di tonnellate, con un incremento del +13,4%
sull'ottobre 2024 che è stato generato dall'aumento del
+112,5% dei prodotti petroliferi attestatisi a 498mila tonnellate
(+112,5%), dalla crescita del +28,4% delle merci convenzionali, che
sono ammontate a 699mila tonnellate, e dal rialzo del +16,9% delle
merci containerizzate che sono risultate pari a 202mila tonnellate e
sono state totalizzate con una movimentazione di container pari a
17mila teu (+18,0%). In calo, invece, i volumi delle altre rinfuse
liquide con 160mila tonnellate (-6,4%) così come le rinfuse
solide con 966mila tonnellate (-9,1%) e i rotabili con 159mila
tonnellate (-12,0%).
Nei primi dieci mesi del 2025 lo scalo portuale ravennate ha
movimentato complessivamente 22,91 milioni di tonnellate di carichi,
con una progressione del +8,0% sullo stesso periodo dello scorso
anno. Nel settore delle merci varie sono state movimentate 5,11
milioni di tonnellate di merci convenzionali (-1,0%), 1,97 milioni
di tonnellate di merci in container (+5,3%) realizzate con una
movimentazione di contenitori pari a 177mila teu (+5,3%) e 1,41
milioni di tonnellate di rotabili (-6,1%). Nel comparto delle
rinfuse liquide sono state movimentate 3,44 milioni di tonnellate di
prodotti petroliferi (+42,9%) e 1,57 milioni di tonnellate di altri
prodotti (-1,1%). Le rinfuse solide sono state pari a 9,42 milioni
di tonnellate (+8,4%). Nel segmento delle crociere il traffico è
stato di 241mila passeggeri (-11,1%), di cui 13mila passeggeri nel
solo mese di ottobre (-57,8%).
L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
Centro-Settentrionale ha reso noto che i primi dati rilevati per il
mese di novembre 2025 indicano una movimentazione complessiva di
quasi 2,5 milioni di tonnellate, in crescita del +14,5% sul novembre
dello scorso anno.