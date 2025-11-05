Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
Una sola proposta ammessa al concorso per la realizzazione di punti di attracco fuori dalle acque protette della laguna di Venezia
Dovrà ora essere sviluppata dal soggetto proponente
Venezia
5 novembre 2025
L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
Settentrionale ha annunciato oggi che è una sola la proposta
ideativa ammessa a partecipare alla seconda fase del concorso di
idee avente ad oggetto l'elaborazione di proposte ideative e di
progetti di fattibilità tecnica ed economica relativi alla
realizzazione e gestione di punti di attracco fuori dalle acque
protette della laguna di Venezia, ai sensi del decreto-legge del
primo aprile 2021 n. 45, convertito in legge il 17 maggio 2021 n.
75.
L'ente portuale ha reso noto di aver pubblicato sull'apposita
piattaforma telematica il codice alfanumerico collegato alla
proposta ideativa ammessa, che dovrà ora essere sviluppata
dal soggetto proponente in un progetto di fattibilità tecnica
ed economica, ai sensi del decreto legislativo 50/2016, da
sottoporre alla valutazione della commissione giudicatrice entro
nove mesi dalla pubblicazione dell'esito. In seguito, la commissione
procederà alla valutazione del progetto di fattibilità
tecnico-economica entro il mese di ottobre 2026.
L'AdSP ha ricordato che il concorso di idee, pubblicato a metà
(
del 29
giugno 2021), prevede due fasi: una prima fase in cui i soggetti
sono stati invitati a presentare le proprie proposte ideative e una
seconda fase finalizzata alla redazione di un progetto di
fattibilità tecnico economica.
