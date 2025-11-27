Giuseppe Grimaldi confermato segretario generale dell'AdSP del Tirreno Centrale

Il Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale
del Mar Tirreno Centrale ha confermato all'unanimità Giuseppe
Grimaldi nel ruolo di segretario generale dell'ente su proposta del
presidente Eliseo Cuccaro, rinnovando il mandato avviato nel maggio
2021. Il Comitato, riunitosi lunedì, ha evidenziato che in
questi anni Grimaldi ha guidato il coordinamento strategico
dell'AdSP e supervisionato i processi organizzativi, contribuendo a
un percorso di consolidamento della governance e di crescita
operativa dei porti del sistema tirrenico, e ha spiegato che la
conferma punta a garantire continuità amministrativa e
stabilità gestionale, considerati asset fondamentali per la
competitività dei porti di Napoli, Salerno e Castellammare di
Stabia.
Grimaldi, architetto, tra gli incarichi ricoperti, è
stato segretario generale dell'ex Autorità di Bacino
Regionale Campania Sud nonché commissario delegato per
l'Emergenza idrogeologica nelle province di Benevento e Avellino,
commissario per l'Emergenza sismica nei Comuni di Casamicciola,
Forio, Lacco Ameno e, dal 2019, direttore generale dell'Agenzia
Campana per la Mobilità, le Infrastrutture e le Reti.