HD Hyundai costruirà un cantiere navale nello Stato indiano di Tamil Nadu
Firmato anche un accordo con BEML per la costruzione di gru marittime e portuali in India
Seongnam
9 dicembre 2025
Il governo dello Stato indiano di Tamil Nadu ha siglato un
accordo in esclusiva con il gruppo navalmeccanico sudcoreano HD
Hyundai per la costruzione di un cantiere navale nella regione
indiana di Thoothukudi, considerata ottimale per il posizionamento
del nuovo stabilimento navale anche in considerazione della presenza
di condizioni climatiche analoghe a quelle del cantiere navale
sudcoreano di Ulsan. Inoltre, l'area ospita già imprese
sudcoreane come la Hyundai Motor Co. e la Samsung Electronics e sono
in programma ingenti investimenti per il potenziamento delle
infrastrutture portuali della regione.
Nei giorni scorsi HD Hyundai ha firmato anche un protocollo
d'intesa con la Bharat Earth Movers Limited (BEML), società
del Ministero della Difesa indiano, per la costruzione di gru
marittime e portuali in India.
