Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
06:13 GMT+1
PORTI
Lo scorso ottobre il traffico delle merci nei porti marittimi cinesi è cresciuto del +3,8%
I volumi con l'estero sono aumentati del +8,9%. Il traffico dei container è stato pari a 26,4 milioni di teu (+8,0%)
Pechino
1 dicembre 2025
Lo scorso ottobre i porti cinesi hanno movimentato 1,57 miliardi
di tonnellate di merci, con una progressione del +2,2% sull'ottobre
2024, di cui 987,1 milioni di tonnellate passate attraverso gli
scali portuali marittimi (+3,8%) e 581,2 milioni di tonnellate
attraverso gli inland port (-0,4%). Il solo traffico da e per
l'estero è ammontato complessivamente a 487,4 milioni di
tonnellate (+7,7%), di cui 437,1 milioni di tonnellate movimentate
dai porti marittimi (+8,9%) e 50,3 milioni di tonnellate dai porti
interni (-1,5%). Il solo traffico nazionale è stato pari a
1,08 miliardi di tonnellate (-0,1%), incluse 550,0 milioni di
tonnellate nei porti marittimi (0%) e 531,0 milioni di tonnellate
negli inland port (-0,3%).
Tra i principali porti cinesi per volume di traffico
complessivo, ad ottobre 2025 il porto di Ningbo-Zhoushan ha
movimentato 116,9 milioni di tonnellate di merci (+5,6%), il porto
di Tangshan 74,3 milioni di tonnellate (-1,4%) e a seguire i porti
di Shanghai con 67,7 milioni di tonnellate (+3,9%), Qingdao con 61,8
milioni di tonnellate (+4,9%), Guangzhou con 57,3 milioni di
tonnellate (+0,9%), Rizhao con 55,1 milioni di tonnellate (+2,3%) e
Tianjin con 49,7 milioni di tonnellate (+3,1%).
Relativamente ai porti che hanno movimentato il maggior volume
di traffico con l'estero, lo scorso ottobre il porto di
Ningbo-Zhoushan ne ha movimentato 55,3 milioni di tonnellate
(+10,0%), il porto di Qingdao 44,2 milioni di tonnellate (+8,6%) e a
seguire i porti di Shanghai con 39,1 milioni di tonnellate (+11,7%),
Tangshan con 33,4 milioni di tonnellate (+3,0%), Rizhao con 32,7
milioni di tonnellate (-1,3%), Tianjin con 31,4 milioni di
tonnellate (+4,4%) e Shenzhen con 23,7 milioni di tonnellate
(+13,2%).
Quanto al solo traffico dei container, lo scorso ottobre i porti
cinesi ne hanno movimentato un totale pari a quasi 30,0 milioni di
teu (+7,3%), di cui 26,4 milioni di teu movimentati dai porti
marittimi (+8,0%) e 3,6 milioni di teu dagli inland port (+2,9%).
Tra i principali porti per volume di traffico containerizzato,
Shanghai ha movimentato oltre 4,5 milioni di teu (+9,2%),
Ningbo-Zhoushan 3,8 milioni di teu (+14,8%), Shenzhen 3,1 milioni di
teu (+12,1%), Qingdao 2,8 milioni di teu (+6,5%), Guangzhou 2,3
milioni di teu (+2,2%), Tianjin 1,9 milioni di teu (+1,1%) e Xiamen
1,0 milioni di teu (+5,3%).
Nei primi dieci mesi del 2025 il traffico globale delle merci si
è attestato a 15,13 miliardi di tonnellate, con un incremento
del +4,3% sul corrispondente periodo dello scorso anno, di cui 9,64
miliardi di tonnellate movimentate dai porti marittimi (+3,5%) e
5,45 miliardi di tonnellate dai porti interni (+5,9%). Il solo
traffico con l'estero è stato pari complessivamente a 4,67
miliardi di tonnellate (+3,7%), incluse 4,19 miliardi di tonnellate
movimentate dai porti marittimi (+3,6%) e 482,5 milioni di
tonnellate dagli inland port (+4,3%).
Nel periodo gennaio-ottobre di quest'anno il solo traffico dei
container è ammontato a 294,2 milioni di teu (+6,4%), di cui
259,1 milioni di teu nei porti marittimi (+6,7%) e 35,1 milioni di
teu negli inland port (+4,6%). Tra i principali porti container
cinesi, Shanghai ha movimentato 46,1 milioni di teu (+6,8%),
Ningbo-Zhoushan 36,3 milioni di teu (+10,5%), Shenzhen 29,3 milioni
di teu (+6,1%), Qingdao 27,6 milioni di teu (+7,2%), Guangzhou 22,8
milioni di teu (+4,7%), Tianjn 20,8 milioni di teu (+3,0%) e Xiamen
10,1 milioni di teu (+1,8%).
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
Partita iva: 03532950106
Registrazione Stampa 33/96 Tribunale di Genova
Direttore responsabile Bruno Bellio Vietata la riproduzione, anche parziale, senza l'esplicito consenso dell'editore