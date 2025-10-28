Götz Becker è stato nominato chairman di Interferry

Götz Becker, amministratore delegato della compagnia di
navigazione tedesca Förde Reederei Seetouristik (FRS), è
stato nominato chairman di Interferry, l'associazione internazionale
che rappresenta i vettori marittimi che operano flotte di traghetti.
L'assemblea dell'associazione, riunitasi nei giorni scorsi a
Sorrento, ha nominato anche sei nuovi membri del consiglio direttivo
con mandato quadriennale. Si tratta di Oluwadamilola Emmanuel,
direttore generale della Lagos State Waterways Authority e primo
direttore africano di Interferry, Guido Grimaldi, direttore
commerciale Short Sea Shipping del gruppo Grimaldi e attuale
presidente dell'Associazione Logistica dell'Intermodalità
Sostenibile (ALIS), Morgan Mooney, CEO di San Juan Clipper/CNI Newco
+ Fire Island Marine Services, Mary Ann Pastrana, vicepresidente
esecutiva di Archipelago Philippine Ferries Corporation, Katy
Taylor, CEO di Wightlink, e Mark Wilson, CEO di Bay Ferries
Limited/Northumberland Bay Ferries Limited.
Inoltre, presidente per il prossimo anno di Interferry è
stata nominata Supapan Pichaironarongsongkram della Chao Phraya
Express Boat Co., che subentra a Guido Grimaldi.