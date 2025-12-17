WHL ordina a CSSC Huangpu Wenchong Shipbuilding Co. la costruzione di sei portacontainer dual-fuel LNG

La compagnia taiwanese Wan Hai Lines (WHL) ha ordinato al
cantiere navale cinese CSSC Huangpu Wenchong Shipbuilding Co. la
costruzione di sei portacontainer dual-fuel in grado di essere
alimentate a gas naturale liquefatto. L'investimento per ciascuna
nave è compreso tra 75,2 e 82,0 milioni di dollari USA, per
un totale di 451,2-492,0 milioni di dollari. Inoltre, il consiglio
di amministrazione della WHL ha deliberato il noleggio di tre
portacontenitori per un importo unitario compreso tra 940 milioni e
1,1 miliardi di dollari taiwanesi (30-35 milioni di dollari USA).
Inoltre WHL ha siglato un accordo con la Yokohama Kawasaki
International Port Co. (YKIP) per l'utilizzo di un'area di 134mila
metri quadri al container terminal D4 sulla banchina Honmoku del
porto di Yokohama.