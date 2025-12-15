AD Ports presenta un'offerta per acquisire il controllo dell'egiziana Alexandria Container & Cargo Handling Co.

Il gruppo portuale, marittimo e logistico emiratense AD Ports ha
annunciato oggi il lancio di un'offerta vincolante per acquisire il
controllo della Alexandria Container & Cargo Handling Company
(ALCN), società terminalista egiziana che opera i container
terminal Alexandria Terminal del porto di Alessandria e El Dekheila
Terminal del porto di Dekheila. L'offerta prevede l'acquisizione di
un ulteriore 32% del capitale azionario della ALCN che si
aggiungerebbe alla quota del 19,3% ceduta lo scorso mese dalla Saudi
Egyptian Investment Company (SEIC) alla AD Ports
(
del 24
novembre
2025).
La proposta di acquisizione prevede un'offerta di 22,99 sterline
egiziane per ciascuna azione della ALCN con l'obiettivo di ottenere
almeno un ulteriore 32% dell'intero capitale con un investimento che
ammonterebbe ad almeno 20,7 miliardi di sterline egiziane (435
milioni di dollari). A novembre AD Ports aveva pagato circa 24,3
sterline egiziane per ciascuna azione per acquisire il 19,3% del
capitale.
AD Ports ha specificato che, con l'offerta, la quota detenuta da
istituzioni governative in ALCN rimarrà invariata. Il
riferimento è alla Holding Company for Maritime & Land
Transport (HCMLT) e alla General Authority for Alexandia Port che
detengono rispettivamente circa il 35,4%% e il 7,6% del capitale
della ALCN. Inoltre AD Ports ha reso noto che sta valutando diverse
opzioni per finanziare l'acquisizione.