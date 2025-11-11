Le milizie Houthi annunciano la cessazione degli attacchi contro le navi nel Mar Rosso

Stamani tutti i media mediorientali hanno diffuso una lettera di
Yusuf Hassan al-Madani, capo di stato maggiore della milizia Houthi,
indirizzata alle Brigate Qassam di Hamas, nella quale afferma che i
miliziani stanno attentamente monitorando gli sviluppi nella
Striscia di Gaza e che, se le truppe israeliane riprenderanno gli
attacchi nell'area, gli Houthi ripristineranno il divieto di
navigazione alle navi israeliane nel Mar Rosso e nel Mare Arabico.
La lettera, quindi, implicitamente afferma la cessazione degli
attacchi degli Houthi alle navi che transitano nella regione,
incidenti in atto dalla fine del 2023 che hanno indotto la quasi
totalità delle compagnie di navigazione che utilizzavano la
rotta attraverso il canale di Suez per i loro servizi marittimi
intercontinentali e regionali a deviare le navi verso la rotta che
circumnaviga l'Africa doppiando il Capo di Buona Speranza.